Потатуева Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потатуева Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потатуев Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Потатуев Моисей Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Потатуева Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Потатуев Моисей Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Моисей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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