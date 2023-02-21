Потатуева Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Потатуев Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Потатуев Моисей Никифорович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Потатуева Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Потатуев Моисей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно