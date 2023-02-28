Чекалин Игнат Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалин Игнат Ермолаев

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Чекалин Ермолай

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.01.1868

Дочь: Ксения Игнатьева

Мать ребёнка: Чекалина Анна Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.09.1870

Дочь: Феодора Игнатова

Мать ребёнка: Чекалина Анна Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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