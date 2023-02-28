Чекалин Игнат Ермолаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Чекалин Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1868
Дочь: Ксения Игнатьева
Мать ребёнка: Чекалина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
05.09.1870
Дочь: Феодора Игнатова
Мать ребёнка: Чекалина Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалина Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно