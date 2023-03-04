Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Куклин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Вшивцев Терентий Сидорович
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1794