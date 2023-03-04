Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Куклина) Ульяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1794

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Куклин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Вшивцев Терентий Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Вшивцев Моисей Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Вшивцев Трефил Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Зотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Сидор Зотович

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1794
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