(Штепа) Параскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штепа) Параскева Кирилловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1778

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

1738 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Штепа Кирилл Михайлович

Мать: Штепа Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1784
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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