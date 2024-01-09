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Соломахин Георгий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Соломахин Алексей Васильевич

Мать: Соломахина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Соломахин Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нефедова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Филиппова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1929

Дочь: Маркелова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Какорина Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Соломахин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна

Смерть
1946
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