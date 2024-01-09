Соломахин Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1946
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1919
Сын: Соломахин Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нефедова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Филиппова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1929
Дочь: Маркелова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Какорина Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Соломахин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Соломахина Татьяна Ивановна
Смерть
1946