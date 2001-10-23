Зубарев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1956

Дата смерти

23.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапен Людмила Эстовна

Рождение ребёнка
08.12.1987

Дочь: Кузнецова (Зубарева) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Агапен Людмила Эстовна

Смерть
23.10.2001
Рождение ребёнка
07.08.2980

Сын: Зубарев Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Агапен Людмила Эстовна

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