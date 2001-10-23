Зубарев Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1956
Дата смерти23.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапен Людмила Эстовна
Рождение ребёнка
08.12.1987
Дочь: Кузнецова (Зубарева) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Агапен Людмила Эстовна
Смерть
23.10.2001
Рождение ребёнка
07.08.2980
Мать ребёнка: Агапен Людмила Эстовна