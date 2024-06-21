Федосеев Павел Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Федосеев Спиридон Маркелович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1907 ст.
Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1908 ст.
Дочь: Федосеева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Федосеева (Емелина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.
Дочь: Федосеева Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Федосеева (Емелина) Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно