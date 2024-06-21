Федосеев Павел Спиридонович 1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеев Павел Спиридонович

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Федосеев Спиридон Маркелович

Мать: не указана

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1907 ст.

Жена: Федосеева (Емелина) Анна Семеновна

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1908 ст.

Дочь: Федосеева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Федосеева (Емелина) Анна Семеновна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.

Дочь: Федосеева Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Федосеева (Емелина) Анна Семеновна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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