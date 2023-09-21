Казак Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазак Олег Петрович

Казак Олег Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казак Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1980

Сын: Казак Максим Олегович

Мать ребёнка: Казак Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1986

Сын: Казак Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Казак Ольга Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.