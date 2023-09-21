Казак Олег Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казак Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1980
Мать ребёнка: Казак Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1986
Мать ребёнка: Казак Ольга Ивановна