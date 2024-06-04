Лошкин Агафон (Или Афонасий) (Или Афонасий) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкин Агафон (Или Афонасий) (Или Афонасий) Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Лошкин Федор (Фетка) Меркурьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Лошкин Анисим Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Лошкин Андрей Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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