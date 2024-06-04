Лошкин Агафон (Или Афонасий) (Или Афонасий) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Лошкин Федор (Фетка) Меркурьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678