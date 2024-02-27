Вознесенская (Нигровская) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вознесенская Антонина Степановна
Отец ребёнка: Вознесенский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вознесенская Елена Степановна
Отец ребёнка: Вознесенский Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно