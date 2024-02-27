Вознесенская (Нигровская) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская (Нигровская) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Нигровский Михаил Никифорович

Мать: Нигровская Ксенья Андреевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вознесенская Антонина Степановна

Отец ребёнка: Вознесенский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вознесенская Елена Степановна

Отец ребёнка: Вознесенский Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознесенский Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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