Марфин Макар Иовов
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: Марфин Иов
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
08.02.1867
Мать ребёнка: Марфина Параскева Стефанова
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно