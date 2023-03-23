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Самсончик Илья Сергеевич
Самсончик Илья Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.1988
Пол
Мужской
Отец
Самсончик Сергей Григорьевич
1958 г.р.
Мать
Самсончик (Хохрякова) Любовь Вячеславовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1988
Отец:
Самсончик Сергей Григорьевич
Мать:
Самсончик Любовь Вячеславовна
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