Чувашев Петр Степанович
Место рождениядеревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти24.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Отец: Чувашев Степан Сомсонович
Мать: Чувашева Евдокия
деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1957
Дочь: Кудрявцева Ирина Петровна
Мать ребёнка: Доман Валерия Викторовна
Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доман Валерия Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер по ТНП
Смерть
24.08.2000
Екатеринбург