Чувашев Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашев Петр Степанович

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Место рождения

деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

24.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Чувашев Степан Сомсонович

Мать: Чувашева Евдокия

деревня Чуваши, Зуевский район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1957

Дочь: Кудрявцева Ирина Петровна

Мать ребёнка: Доман Валерия Викторовна

Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Валерия Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер по ТНП
Смерть
24.08.2000
Екатеринбург
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