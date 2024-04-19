Барсуков Варлам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Барсуков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барсукова Мавра
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Барсукова) Парасковья Варламовна
Мать ребёнка: Барсукова Мавра
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Барсукова) Аксинья Варламовна
Мать ребёнка: Барсукова Мавра
Смерть
1827