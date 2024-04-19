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Барсуков Варлам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Барсуков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова Мавра

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Барсукова) Парасковья Варламовна

Мать ребёнка: Барсукова Мавра

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Барсукова) Аксинья Варламовна

Мать ребёнка: Барсукова Мавра

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1827
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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