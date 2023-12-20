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Сапрыкин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сапрыкин Иван

Мать: Сапрыкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1939

Дочь: Сапрыкина Алла Яковлевна

Мать ребёнка: Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1940

Сын: Сапрыкин Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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