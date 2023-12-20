Сапрыкин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Сапрыкин Иван
Мать: Сапрыкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1939
Дочь: Сапрыкина Алла Яковлевна
Мать ребёнка: Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1940
Сын: Сапрыкин Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно