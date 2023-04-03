(Евгеньева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Евгеньева) Елена

(Евгеньева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Евгеньева) Анна

Отец ребёнка: Евгеньев Федор

Рождение ребёнка
1881

Сын: Евгеньев Яков

Отец ребёнка: Евгеньев Федор

Рождение ребёнка
1884

Сын: Евгеньев Лев

Отец ребёнка: Евгеньев Федор

Рождение ребёнка
1885

Сын: Евгеньев Михаил

Отец ребёнка: Евгеньев Федор

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Евгеньева) Екатерина

Отец ребёнка: Евгеньев Федор

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Евгеньева) Мария

Отец ребёнка: Евгеньев Федор

Рождение ребёнка
1895

Сын: Евгеньев Пётр

Отец ребёнка: Евгеньев Федор

Место жительства
1919
Место жительства
Между 1925 и 1928
Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
1932
Каменское, Дніпропетровська область

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