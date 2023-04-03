(Евгеньева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Евгеньева) Анна
Отец ребёнка: Евгеньев Федор
Рождение ребёнка
1881
Сын: Евгеньев Яков
Отец ребёнка: Евгеньев Федор
Рождение ребёнка
1884
Сын: Евгеньев Лев
Отец ребёнка: Евгеньев Федор
Рождение ребёнка
1885
Сын: Евгеньев Михаил
Отец ребёнка: Евгеньев Федор
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Евгеньева) Екатерина
Отец ребёнка: Евгеньев Федор
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Евгеньева) Мария
Отец ребёнка: Евгеньев Федор
Рождение ребёнка
1895
Сын: Евгеньев Пётр
Отец ребёнка: Евгеньев Федор
Место жительства
1919
Место жительства
Между 1925 и 1928
Смерть
1932