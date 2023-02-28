Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайловна

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Место рождения

Кивать, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Кивать, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Назарова Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Назаров Яков Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Назаров Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Назаров Яков Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Назаров Данила Яковлевич

Отец ребёнка: Назаров Яков Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Яков Назарович

Смерть
Неизвестно
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