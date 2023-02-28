Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Назарова Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Назаров Яков Назарович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Назаров Яков Назарович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Назаров Яков Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно