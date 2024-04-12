Суслов Валерий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Валерий Яковлевич

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

02.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951

Отец: Суслов Яков Сергеевич

Мать: Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1985

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Суслова Галина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Суслова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Галина

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