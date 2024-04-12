Суслов Валерий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951
Отец: Суслов Яков Сергеевич
Мать: Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1985
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Суслова Галина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Суслова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Галина