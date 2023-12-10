Мухамадеева Рамзия Гимазетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадеева Рамзия Гимазетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сулейманов Гимазетдин Фаррахович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1974

Сын: Мухамадеев Ильмер Мирхатимович

Отец ребёнка: Мухамадеев Мирхатим Сафиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутлубаева Гульназ Мирхатимовна

Отец ребёнка: Мухамадеев Мирхатим Сафиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадеев Азамат Мирхатимович

Отец ребёнка: Мухамадеев Мирхатим Сафиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарипова Разина Мирхатимовна

Отец ребёнка: Мухамадеев Мирхатим Сафиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадеев Венер Мирхатимович

Отец ребёнка: Мухамадеев Мирхатим Сафиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамадеев Мирхатим Сафиевич

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