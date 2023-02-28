Ермолин Ефим Иванов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ермолин Иван Павлов
Мать: Ермолина Настасья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Афимья Ефимова
Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Настасья Ефимова
Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Домника Ефимова
Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ермолин Сидор Ефимов
Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ермолин Осип Ефимов
Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно