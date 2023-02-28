Ермолин Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолин Ефим Иванов

Ермолин Ефим Иванов

avatar

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ермолин Иван Павлов

Мать: Ермолина Настасья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Афимья Ефимова

Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Настасья Ефимова

Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермолин Ларион Ефимов

Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Домника Ефимова

Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолин Сидор Ефимов

Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ермолин Осип Ефимов

Мать ребёнка: Ермолина Екатерина Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Екатерина Дмитриева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close