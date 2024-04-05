Протасьев Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Протасьев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1813 ст.
Сын: Протасьев Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна
https://yandex.ru/archive/catalog/ea9a9c20-cd09-458b-8180-121d44acbdb7/29
Восприемник
30.07.1814 ст.
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Восприемник
09.08.1816 ст.
Титулярный советник Николай Феодоров сын Протасьев. https://yandex.ru/archive/catalog/4614453e-c9d9-4023-b0fb-97a442d136ab/276
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Протасьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Протасьев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Протасьева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна
Упоминание
1827
Дом 106. 538. Сельца Чуваксина? помещик коллежский ассесор Николай Феодорович Протасьев 40? лет 543. жена его Анна Иванова 39 лет дети их: 539. Александр 10 лет 540. Василий 8 лет 544. Мария 6 лет Ц... Показать все
Упоминание
1828
238. коллежский ассесор Николай Федоров Протасьев 52 лет дети его: 239. Александр 10 лет 240. Василий 9 лет ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1109. Л. 421. https://yandex.ru/archive/catalog/623a0080-dc... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Протасьева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно