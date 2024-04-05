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Протасьев Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Протасьев Фёдор Михайлович

Мать: Протасьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Протасьев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1813 ст.

Сын: Протасьев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/ea9a9c20-cd09-458b-8180-121d44acbdb7/29
Восприемник
30.07.1814 ст.
Москва, город федерального значения Москва
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Восприемник
09.08.1816 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Титулярный советник Николай Феодоров сын Протасьев. https://yandex.ru/archive/catalog/4614453e-c9d9-4023-b0fb-97a442d136ab/276
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Протасьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Протасьев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Протасьева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Протасьева Анна Ивановна

Упоминание
1827
Москва, город федерального значения Москва
Дом 106. 538. Сельца Чуваксина? помещик коллежский ассесор Николай Феодорович Протасьев 40? лет 543. жена его Анна Иванова 39 лет дети их: 539. Александр 10 лет 540. Василий 8 лет 544. Мария 6 лет Ц... Показать все
Упоминание
1828
Москва, город федерального значения Москва
238. коллежский ассесор Николай Федоров Протасьев 52 лет дети его: 239. Александр 10 лет 240. Василий 9 лет ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1109. Л. 421. https://yandex.ru/archive/catalog/623a0080-dc... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасьева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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