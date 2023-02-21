Ирма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Макаенко Альберт Фрицович
Отец ребёнка: Вебер Фриц Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вебер Лидия Фрицовна
Отец ребёнка: Вебер Фриц Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вебер Эрна Фрицовна
Отец ребёнка: Вебер Фриц Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вебер Фриц Францевич
Смерть
Неизвестно