Шмелёва (Кашина) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелёва (Кашина) Матрёна Фёдоровна

Шмелёва (Кашина) Матрёна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1837

Отец: Кашин Фёдор Васильевич

Мать: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1864

Сын: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1867

Сын: Шмелёв Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1869

Сын: Шмелёв Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1881

Дочь: Агапия Филипповна

Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Филипп Савельевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close