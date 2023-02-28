Шмелёва (Кашина) Матрёна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения08.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1837
Отец: Кашин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1864
Сын: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
12.03.1867
Сын: Шмелёв Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
18.10.1869
Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
11.04.1881
Дочь: Агапия Филипповна
Отец ребёнка: Шмелёв Филипп Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно