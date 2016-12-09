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Медведев Николай Анисимович

Место рождения

Лобановская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.11.1925

Дата смерти

09.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1925

Отец: Медведев Анисим Васильевич

Мать: Медведева Федосья Ивановна

Лобановская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1954

Сын: Медведев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Маркина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алевтина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
УВД
Смерть
09.12.2016
Киров, город Киров, Кировская область
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