Медведев Николай Анисимович
Место рождения
Дата рождения22.11.1925
Дата смерти09.12.2016
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1925
Рождение ребёнка
26.02.1954
Сын: Медведев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Алевтина Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1956
Дочь: Маркина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Алевтина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алевтина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
УВД
Смерть
09.12.2016
Киров, город Киров, Кировская область