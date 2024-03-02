Винокуров Наум Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1888 ст.
Степановка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Архив ГАВО фонд И-20 опись 1 дело 1240 1888г Страховые ведомости строений от пожара Анекеево-Докторской волости Задонского уезда_д. Степановка
Смерть
Неизвестно