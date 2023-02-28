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Плескуньин ?

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Место рождения

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Плескуньин Никифор Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1710

Сын: Плескуньин Семен Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Плескуньин Иван

Мать ребёнка: не указана

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
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