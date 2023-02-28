Плескуньин ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Плескуньин Никифор Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Плескуньин Семен Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Плескуньин Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно