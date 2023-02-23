Кривкова Авдотья Андреянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1858
5
Рождение ребёнка
11.08.1867
Отец ребёнка: Кривков Захар Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1870
Дочь: Пелагея Захарова
Отец ребёнка: Кривков Захар Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривков Захар Иванов
Смерть
Неизвестно