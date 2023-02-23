Кривкова Авдотья Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривкова Авдотья Андреянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
5
Рождение ребёнка
11.08.1867

Сын: Кривков Андрей Захаров

Отец ребёнка: Кривков Захар Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1870

Дочь: Пелагея Захарова

Отец ребёнка: Кривков Захар Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривков Захар Иванов

Смерть
Неизвестно
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