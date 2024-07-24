Петровичев Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Петровичев Артем Сергеев
Мать: ?
Бракосочетание
18.10.1884
Жена: (Шишкова) Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Петровичев Николай?
Мать ребёнка: (Шишкова) Евдокия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петровичев Стефан
Мать ребёнка: (Шишкова) Евдокия
Смерть
Неизвестно