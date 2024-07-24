Петровичев Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровичев Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Петровичев Артем Сергеев

Мать: ?

Бракосочетание
18.10.1884

Жена: (Шишкова) Евдокия

Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Петровичев Николай?

Мать ребёнка: (Шишкова) Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Петровичев Стефан

Мать ребёнка: (Шишкова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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