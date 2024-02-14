Бондаренко Иван Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1922
Рождение ребёнка
27.10.1965
Сын: Бондаренко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Бондаренко Фаина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Бондаренко Фаина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыка Галина Ивановна
Мать ребёнка: Бондаренко Фаина Владимировна
Смерть
Неизвестно