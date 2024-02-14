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Бондаренко Иван Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1922

Отец: Бондаренко Фома Федорович

Мать: Бондаренко Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
27.10.1965

Сын: Бондаренко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бондаренко Фаина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Бондаренко Фаина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыка Галина Ивановна

Мать ребёнка: Бондаренко Фаина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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