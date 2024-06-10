Рогов Юрий Васильевич 24.11.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРогов Юрий Васильевич

Рогов Юрий Васильевич

Место рождения

Кожва

Дата рождения

24.11.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1944

Отец: Рогов Василий Алексеевич

Мать: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна

Кожва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Валентина

Смерть
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Мы используем куки для улучшения работы сайта.