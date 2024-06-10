Рогов Юрий Васильевич
Место рожденияКожва
Дата рождения24.11.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1944
Кожва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова Валентина
Смерть
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым