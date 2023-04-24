Зарников Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894
Беспаловский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1894 ст.
Дочь: Зарникова Ксения Петровна
Мать ребёнка: Зарникова (Неизв) Мария Антоновна
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Ксения Петровна Зарникова 12.01.1894 Зарникова, ст. Михайловской казак Петр Федорович Зарников Зарникова, ст. Михайловской казачья жена Мария Антонов... Показать все
Смерть
После 1894