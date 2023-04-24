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Зарников Петр Федорович

Место рождения

Зарников., Михайловская станица, Хоперский округ

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

После 1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарников., Михайловская станица, Хоперский округ
Бракосочетание
До 1894

Жена: Зарникова (Неизв) Мария Антоновна

Беспаловский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1894 ст.

Дочь: Зарникова Ксения Петровна

Мать ребёнка: Зарникова (Неизв) Мария Антоновна

Зарников., Михайловская станица, Хоперский округ
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Ксения Петровна Зарникова 12.01.1894 Зарникова, ст. Михайловской казак Петр Федорович Зарников Зарникова, ст. Михайловской казачья жена Мария Антонов... Показать все
Смерть
После 1894

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