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Карпович Анатолий Иванович

Место рождения

деревня Замошье, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

04.09.1972

Дата смерти

30.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972

Отец: Карпович Иван Аксентьевич

Мать: Карпович Елена Андреевна

деревня Замошье, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.11.1992

Дочь: Карпович Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Карпович Любовь Федоровна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.08.1997

Сын: Карпович Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Карпович Любовь Федоровна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпович Любовь Федоровна

Смерть
30.07.2022
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