Карпович Анатолий Иванович
Место рождениядеревня Замошье, Лельчицкий район, Гомельская область
Дата рождения04.09.1972
Дата смерти30.07.2022
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972
деревня Замошье, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.11.1992
Дочь: Карпович Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Карпович Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
22.08.1997
Сын: Карпович Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Карпович Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2022