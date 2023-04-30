Самородова Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Самородов Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Самородов Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Самородов Михаил Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно