Самородова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородова Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Самородов Михаил Ильин

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Самородов Егор Михайлов

Отец ребёнка: Самородов Михаил Ильин

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Самородов Михаил Ильин

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Михаил Ильин

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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