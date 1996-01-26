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Косиков Валерий Иванович

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Место рождения

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

24.08.1971

Дата смерти

26.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1971

Отец: Косиков Иван Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.1996
Погиб при выполнении боевого задания под г. Назрань Место захоронения: Россия Ставропольский край г. Ипатово, городское кладбище, центральная часть
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