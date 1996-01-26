Косиков Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.08.1971
Дата смерти26.01.1996
ПолМужской
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1971
Отец: Косиков Иван Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.1996
Погиб при выполнении боевого задания под г. Назрань Место захоронения: Россия Ставропольский край г. Ипатово, городское кладбище, центральная часть