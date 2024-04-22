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Карп Стефанов

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Отец Степан Егоров д. Иштомар
Бракосочетание
03.04.1896 ст.

Жена: Ксения Максимова

Жениху 29, невесте 26. Поручители д. Иштомар Самуил Степанов, Антон Степанов. По невесте Аким Сергеев, Исидор Евдокимов.
Рождение ребёнка
15.06.1897 ст.

Дочь: Агрипина Карпова

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест.девка Агафья Степанова
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.

Сын: Мефодий Карпов

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянин Федор Зотиков
Рождение ребёнка
05.04.1911 ст.

Сын: Василий Карпов

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Трофим Евстифиев и крест. девица Федосья Максимова.
Рождение ребёнка
15.06.1912 ст.

Дочь: Евфросинья Карпова

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д.Иштомар крест.девица Феодосия Максимова
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.

Сын: Кирилл Карпов

Мать ребёнка: Ксения Максимова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянин Федор Зотиков
Смерть
Неизвестно
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