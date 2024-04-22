Карп Стефанов
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1867 ст.
Отец Степан Егоров д. Иштомар
Бракосочетание
03.04.1896 ст.
Жена: Ксения Максимова
Жениху 29, невесте 26. Поручители д. Иштомар Самуил Степанов, Антон Степанов. По невесте Аким Сергеев, Исидор Евдокимов.
Рождение ребёнка
15.06.1897 ст.
Дочь: Агрипина Карпова
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Восприемник д. Иштомар крест.девка Агафья Степанова
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.
Сын: Мефодий Карпов
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Восприемник д. Иштомар крестьянин Федор Зотиков
Рождение ребёнка
05.04.1911 ст.
Сын: Василий Карпов
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Восприемник д. Иштомар Трофим Евстифиев и крест. девица Федосья Максимова.
Рождение ребёнка
15.06.1912 ст.
Дочь: Евфросинья Карпова
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Восприемник д.Иштомар крест.девица Феодосия Максимова
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.
Сын: Кирилл Карпов
Мать ребёнка: Ксения Максимова
Восприемник д. Иштомар крестьянин Федор Зотиков
Смерть
Неизвестно