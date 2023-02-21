Локаенко (Учаева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локаенко (Учаева) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Учаев Федор Григорьевич

Мать: Учаева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
22.?.?

Сын: Локаенко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Локаенко Николай Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подмазова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Локаенко Николай Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локаенко Николай Власович

Смерть
Неизвестно
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