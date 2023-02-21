Локаенко (Учаева) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Учаев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
22.?.?
Сын: Локаенко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Локаенко Николай Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подмазова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Локаенко Николай Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно