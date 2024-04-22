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Рая Иван Андреевич

Место рождения

Дезгинжа, Автономное территориальное образование Гагаузия

Дата рождения

04.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1962

Отец: Рая Андрей Иванович

Мать: Рая Елена Ивановна

Дезгинжа, Автономное территориальное образование Гагаузия
Рождение ребёнка
26.05.1987

Дочь: Рая Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Рая Елена Гавриловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1988

Сын: Рая Александр Иванович

Мать ребёнка: Рая Елена Гавриловна

Дезгинжа, Автономное территориальное образование Гагаузия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рая Марина Анатольевна

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