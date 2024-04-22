Рая Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1962
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1962
Отец: Рая Андрей Иванович
Мать: Рая Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1987
Дочь: Рая Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Рая Елена Гавриловна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1988
Мать ребёнка: Рая Елена Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рая Марина Анатольевна