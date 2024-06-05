Русакова (Голдобина) Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусакова (Голдобина) Инна Ивановна

Русакова (Голдобина) Инна Ивановна

Место рождения

Невьянск, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1950

Отец: Голдобин Иван Терентьевич

Мать: Голдобин Лидия

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Клюкин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
30.12.1970

Дочь: Минеева (Клюкина) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Клюкин Юрий

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.