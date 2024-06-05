Русакова (Голдобина) Инна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1950
Отец: Голдобин Иван Терентьевич
Мать: Голдобин Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюкин Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Клюкин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1970
Дочь: Минеева (Клюкина) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Клюкин Юрий
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область