Снежинская (Руснак) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнежинская (Руснак) Татьяна

Снежинская (Руснак) Татьяна

Место рождения

Ананьев, Одесская область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русначенко Никита Лукьянович

Мать: Русначенко Нина

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
04.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снежинский Петр

Украина
Рождение ребёнка
22.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снежинский Петр

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снежинский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снежинский Петр

Смерть
Неизвестно
Ананьев, Одесская область, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close