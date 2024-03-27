Снежинская (Руснак) Татьяна
Место рожденияАнаньев, Одесская область, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русначенко Никита Лукьянович
Мать: Русначенко Нина
Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
04.05.1962
Украина
Рождение ребёнка
22.03.1973
Рождение ребёнка
1974
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Снежинский Петр
Смерть
Неизвестно
Ананьев, Одесская область, Украина