Талан Абель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талан Абель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Шапиро Мария

Мать ребёнка: Талан Паша

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талан Паша

Смерть
1950
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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