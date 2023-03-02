Талан Абель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Шапиро Мария
Мать ребёнка: Талан Паша
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талан Паша
Смерть
1950
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл