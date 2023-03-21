Касаткин Тимофей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткин Тимофей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2023

Отец: Касаткин Илья Олегович

Мать: Касаткина Екатерина Алексеевна

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