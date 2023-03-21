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Касаткин Тимофей Ильич
Касаткин Тимофей Ильич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.2023
Пол
Мужской
Отец
Касаткин Илья Олегович
1994 г.р.
Мать
Касаткина (Галактионова) Екатерина Алексеевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2023
Отец:
Касаткин Илья Олегович
Мать:
Касаткина Екатерина Алексеевна
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