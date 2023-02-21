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Бунаков Иван Васильевич
Бунаков Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бунаков Василий
1729 г.р.
Мать
Бунакова (Медведева) Василиса
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Бунаков Василий
Мать:
Бунакова Василиса
Смерть
Неизвестно
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