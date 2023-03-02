Сомов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомов Аким

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Федор

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Антон

Мать ребёнка: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Смерть
Неизвестно
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