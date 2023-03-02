Сомов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сомов Аким
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сомов Федор
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сомов Антон
Мать ребёнка: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Смерть
Неизвестно