Бекетова (Галкина) Мария Андреевна
Место рожденияМарий Эл, Килемарский р-н, село Юксары
Дата рождения27.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1976
Дочь: Галкина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Виткалов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
26.07.1982
Сын: Бекетов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бекетов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бекетов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1988
Отец ребёнка: Бекетов Иван Иванович