Бекетова (Галкина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекетова (Галкина) Мария Андреевна

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Место рождения

Марий Эл, Килемарский р-н, село Юксары

Дата рождения

27.01.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954

Отец: не указан

Мать: Галкина Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
05.06.1976

Дочь: Галкина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Виткалов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
26.07.1982

Сын: Бекетов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бекетов Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бекетов Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1988

Сын: Бекетов Иван Иванович

Отец ребёнка: Бекетов Иван Иванович

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