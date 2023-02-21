Шполянский Аминад (Аминодав) Петрович
Место рожденияКропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Дата рождения07.05.1888
Дата смерти14.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1910 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1910
Киев, Украина
Место жительства
С 1918 по 1920
Киев, Украина
Место жительства
С 1920 по 1957
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
14.11.1957
Париж, Франция