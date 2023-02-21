Шполянский Аминад (Аминодав) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шполянский Аминад (Аминодав) Петрович

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Место рождения

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина

Дата рождения

07.05.1888

Дата смерти

14.11.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1910 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1910
Киев, Украина
Место жительства
С 1918 по 1920
Киев, Украина
Место жительства
С 1920 по 1957
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Смерть
14.11.1957
Париж, Франция
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