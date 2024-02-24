Орешкина (Сидачева) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкина (Сидачева) Анастасия Егоровна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Сидачев Егор (Георгий) Иванович

Мать: Сидачева Ксения Романовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.02.1903

Муж: Орешкин Козьма Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 13 2 1902 Орешкин Козьма Иванович 21 Алексеевка 1881 Сидоченкова Анастасия Егоровна 17 Алексеевка 1885
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Орешкин Арсений Козмович

Отец ребёнка: Орешкин Козьма Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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