Орешкина (Сидачева) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
13.02.1903
Есть метрика о свадьбе. 13 2 1902 Орешкин Козьма Иванович 21 Алексеевка 1881 Сидоченкова Анастасия Егоровна 17 Алексеевка 1885
Рождение ребёнка
22.06.1905
Отец ребёнка: Орешкин Козьма Иванович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно