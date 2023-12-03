Грицак Николай Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицак Николай Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерява Марийка Ильинична

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна

Мать ребёнка: Кучерява Марийка Ильинична

Рождение ребёнка
20.10.1960

Сын: Грицак Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кучерява Марийка Ильинична

Смерть
Неизвестно

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