Грицак Николай Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна
Мать ребёнка: Кучерява Марийка Ильинична
Рождение ребёнка
20.10.1960
Сын: Грицак Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кучерява Марийка Ильинична
Смерть
Неизвестно