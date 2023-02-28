Фортунатов Филипп Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фортунатов Филипп Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

14.01.1848

Дата смерти

03.10.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1858 по 1863
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1863 по 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1902 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.10.1914
Косалма, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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