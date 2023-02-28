Фортунатов Филипп Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.01.1848
Дата смерти03.10.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1858 по 1863
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1863 по 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1902 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.10.1914
Косалма, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия