Молотов Степан Амосович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1924
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 18.08.1941 по ?.12.1941
Воинское звание: Красноармеец Призван 18.08.1941 года Илекским РВК. Был отправлен в распоряжение 20 запасной бригады в город Казань. Рядовой. Последняя связь 1.09.1941 года.
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Пропал без вести