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Молотов Степан Амосович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Молотов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 18.08.1941 по ?.12.1941
Воинское звание: Красноармеец Призван 18.08.1941 года Илекским РВК. Был отправлен в распоряжение 20 запасной бригады в город Казань. Рядовой. Последняя связь 1.09.1941 года.
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Пропал без вести
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