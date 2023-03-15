Ливадний Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливадний Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

Между 1984 и 1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Ливадний Григорий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ливадняя Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливадняя Нина Ивановна

Смерть
Между 1984 и 1985
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