Ливадний Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смертиМежду 1984 и 1985
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Ливадний Григорий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ливадняя Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ливадняя Нина Ивановна
Смерть
Между 1984 и 1985